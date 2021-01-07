Актриса Анджеліна Джолі звела з розуму чуттєвими розвагами в ліжечку

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Джолі постала в вельми спокусливому образі. Актриса була одягнена в обтягуючу тісну сукню бежевого кольору, яка сильно здавила бюст зірки. Але, схоже, Анджеліну це ні краплі не бентежило. Красуня розляглася на ліжку, закривши очі від задоволення.

В руках у Джолі був келих з вином або шампанським. Вона лежала в пікантній позі, приклавши одну руку до грудей. Пухкі губи привернули увагу шанувальників, а коротка стрижка додала шарму знімку.

Варто відзначити, що на початку своєї кар'єри Джолі обирала вельми відверті вбрання. Красуня без докорів сумління роздягалася, демонструючи своє молоде тіло. Втім, після шлюбу з голлівудським актором Бредом Піттом і народження дітей її ставлення до спокусливих фотосесій змінилося. Крім цього, за останні роки через стреси і хвороби Джолі розгубила свою неповторну красу. Останнім часом зірка виглядає болісно худою, що, втім, не заважає їй продовжувати зніматися в кіно.

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