Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в образі Мерилін Монро звела з розуму своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилася серія фото, на яких Джолі постала ефектною блондинкою. Красуня була роздягнена, її соковите пружне тіло прикривали лише шовкові білі простирадла. Судячи з кадрів, вони були зроблені на світанку кар'єри актриси. На фото видно її вражаючі форми - апетитні груди і стрункі ніжки. Обличчя Джолі з білим волоссям і популярною укладкою виглядає дуже спокусливо. Особливої перчинки фото надає зухвалий погляд красуні.

"Блондинка Анджеліна", - коротко підписали фото автори аккаунта.

Пікантний образ Анджеліни викликав бурю емоцій у її шанувальників. У коментарях залишили масу приємних відгуків про її зовнішність.

"Мерилін Монро нашого часу", "Прекрасна Краса", "Супер пупер вогняна гаряча блондинка", "Красиво, я люблю тебе", "Яка краса", "чудове фото", "Таким чином, вона пробуджує добрі почуття такою чарівністю, красою і все ще чуттєвістю, яка не має собі рівних", "Дозволь мені мріяти і фантазувати з тобою", - пишуть користувачі Мережі.

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