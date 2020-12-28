Такой ее мало кто помнит

Голливудская актриса Анджелина Джоли в образе Мэрилин Монро свела с ума своих поклонников

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилась серия фото, на которых Джоли предстала эффектной блондинкой. Красотка была раздета, ее сочное упругое тело прикрывали лишь шелковые белые простыни. Судя по кадрам, они были сделаны на рассвете карьеры актрисы. На фото видны ее впечатляющие формы – аппетитная грудь и стройные ножки. Лицо Джоли с белыми волосами и популярной укладкой выглядит очень соблазнительно. Особой перчинки фото придает дерзкий взгляд красотки.

«Блондинка Анджелина», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

Пикантный образ Анджелины вызвал бурю эмоций у ее поклонников. В комментариях оставили массу приятных отзывов о ее внешности.

«Мэрилин Монро нашего времени», «Прекрасная красота», «Супер пупер огненная горячая блондинка», «Красиво, я люблю тебя», «Какая красота», «Великолепное фото», «Таким образом, она пробуждает добрые чувства таким очарованием, красотой и все еще чувственностью, не имеющей себе равных», «Позволь мне мечтать и фантазировать с тобой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда «Великолепного века» переборщила с уколами, став двойником Анджелины Джоли: как выглядит актриса.

Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли спустила штанишки, засветив больше, чем хотела: «Форма впечатляет».

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