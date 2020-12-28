Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у короткій кофтині змусила шанувальників пускати слинки

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Джолі постала у вельми спокусливому вбранні. Красуня позувала в мініатюрній зеленій кофтині і штанях з низькою посадкою. Актриса підняла руку, оголивши свій плоский животик. Кофточка неслухняно задралася, засвітивши нижню білизну актриси.

Особливу увагу привернули татуювання зірки в інтимному місці, які красуня засвітила, спустивши штани. Було видно напис внизу живота, а також частину величезного чорного хреста. У коментарях красуні залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники відзначили, що з радістю згадують молоду Анджеліну, яка світилася красою і здоров'ям.

"Краса", «зелена принцеса», «Форма її тіла вражає», «шикарна дама», «така красива», «дуже тебе люблю», «чудова Джолі», «я пам'ятаю фігуристу Енджі», «Краса століття», "дуже красиво", - пишуть користувачі Мережі.

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