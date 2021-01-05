Голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила чуттєвим знімком

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки, на якому вона постала в неймовірно спокусливому вбранні. Джолі була одягнена в красиве струмуюче шовкове плаття, яке підкреслило її неймовірну фігурку і спокусливі вигини. Вона поклала ногу на ногу і задерла платтячко, щоб показати свої стрункі ніжки і акуратні коліна.

Особливу увагу привернула зона декольте актриси. Воно було дуже глибоким, але Джолі прикрила його своєю рукою. Незважаючи на це, шанувальники змогли насолодитися видом оголених плечей зірки і тонких ключиць. Одного погляду на фото досить, щоб зрозуміти – з такою красунею поруч не заснеш.

Волосся Анджеліни було зібране, щоб не відволікати увагу від її ідеального тіла. Судячи з юного обличчя актриси, фото було зроблено на початку її кар'єри, коли Джолі без сумнівів погоджувалася на зухвалі відверті фотосесії. Після народження дітей і шлюбу з голлівудським красенем Бредом Піттом все змінилося. Тепер 45-річна Анджеліна вибирає більш стримані вбрання і поводиться більш скромно.

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