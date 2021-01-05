Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила чувственным снимком

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото звезды, на котором она предстала в невероятно соблазнительном наряде. Джоли была одета в красивое струящееся шелковое платье, которое подчеркнуло ее невероятную фигурку и соблазнительные изгибы. Она положила ногу на ногу и задрала платьице, чтобы показать свои стройные ножки и аккуратные коленки.

Особое внимание привлекла зона декольте актрисы. Оно было очень глубоким, но Джоли прикрыла его своей рукой. Несмотря на это, поклонники смогли насладиться видом оголенных плеч звезды и тонких ключиц. Одного взгляда на фото достаточно, чтобы понять – с такой красоткой рядом не заснешь.

Волосы Анджелины были собраны, чтобы не отвлекать внимание от ее идеального тела. Судя по юному лицу актрисы, фото было сделано в начале ее карьеры, когда Джоли без сомнений соглашалась на дерзкие откровенные фотосессии. После рождения детей и брака с голливудским красавчиком Брэдом Питтом все изменилось. Теперь 45-летняя Анджелина выбирает более сдержанные наряды и ведет себя более скромно.

Напомним, что странная дочь Анджелины Джоли сбрила волосы, ошеломив рождественским перевоплощением: как сейчас выглядит Шайло.

Как сообщала Politeka, дерзкая Анджелина Джоли забыла о белье, выпустив своих «близняшек» на свободу: «Роковая красотка».

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли спустила штанишки, засветив больше, чем хотела: «Форма впечатляет».