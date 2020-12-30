Голлівудська актриса Анджеліна Джолі убила наповал видом з декольте до пупка

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки з публічного заходу. Видно було, що Джолі позує на червоній доріжці. Вона була одягнена в світле плаття, під яке не стала надягати білизну. Легка тканина щільно облягала бюст актриси, який відмінно проглядався через неї. Особливої пікантності фото додало декольте зірки, настільки глибоке, що було видно животик красуні. Прикраса на шиї завершила образ.

У коментарях під постом залишили масу приємних відгуків і компліментів зірці.

"Красива принцеса", "Красива", "така шовковиста шкіра", "Привіт, красуня, привітання з Аргентини", "приємна Краса", "ти знаєш, як доставити мені задоволення", "фатальна красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Анджеліна Джолі постійно виходила в люди в досить відвертих нарядах. Останнім часом 45-річна актриса вибирає більш скромний одяг. Вона часто з'являється на людях разом зі своїми дітьми, віддаючи перевагу темному мішкуватому одягу. На червоних доріжках актриса з'являється в стриманих нарядах. По всій видимості, материнство і шлюб з Бредом Піттом сильно змінили її.

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