Голливудская актриса Анджелина Джоли сразила наповал видом с декольте до пупка

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное фото звезды с публичного мероприятия. Видно было, что Джоли позирует на красной дорожке. Она была одета в светлое платье, под которое не стала надевать белье. Легкая ткань плотно облегала бюст актрисы, который отлично проглядывался через нее. Особой пикантности фото придало декольте звезды, настолько глубокое, что был виден животик красотки. Украшение на шее завершило образ.

В комментариях под постом оставили массу приятных отзывов и комплиментов звезде.

«Красивая принцесса», «Красивая», «Такая шелковистая кожа», «Привет, красавица, поздравления из Аргентины», «Приятная красота», «ты знаешь, как доставить мне удовольствие», «Роковая красотка», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ранее Анджелина Джоли постоянно выходила в люди в весьма откровенных нарядах. В последнее время 45-летняя актриса выбирает более скромную одежду. Она часто появляется на людях вместе со своими детьми, отдавая предпочтение темной мешковатой одежде. На красных дорожках актриса появляется в сдержанных нарядах. По всей видимости, материнство и брак с Брэдом Питтом сильно изменили ее.

Напомним, что томная Анджелина Джоли зажмурилась от удовольствия, подразнив сочными «персиками» в экстра-декольте: «Конфетка».

Как сообщала Politeka, дерзкая Анджелина Джоли понежилась в простынях, соблазнив аппетитными формами: «Мэрилин Монро нашего времени».

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли спустила штанишки, засветив больше, чем хотела: «Форма впечатляет».