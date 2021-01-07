Актриса Анджелина Джоли свела с ума чувственными развлечениями в кроватке

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Джоли предстала в весьма соблазнительном образе. Актриса была одета в обтягивающее тесное платье бежевого цвета, которое сильно сдавило бюст звезды. Но, похоже, Анджелину это ни капли не смущало. Красотка разлеглась на кровати, закрыв глаза от удовольствия.

В руках у Джоли был бокал с вином или шампанским. Она лежала в пикантной позе, приложив одну руку к груди. Пухлые губы привлекли внимание поклонников, а короткая стрижка добавила шарму снимку.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Джоли предпочитала весьма откровенные наряды. Красотка без зазрений совести раздевалась, демонстрируя свое молодое тело. Впрочем, после брака с голливудским актером Брэдом Питтом и рождения детей ее отношение к соблазнительным фотосессиям изменилось. Кроме этого, за последние годы из-за стрессов и болезни Джоли растеряла свою неповторимую красоту. В последнее время звезда выглядит болезненно худой, что, впрочем, не мешает ей продолжать сниматься в кино.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли спустила штанишки, засветив больше, чем хотела: «Форма впечатляет».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли задрала платьице, сверкнув самыми сладкими местами: "с такой не заснешь...".

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