Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли блеснула ножками в смелой позе

Звезда в молодости имела очень неспокойный нрав, пишет Politeka.net. Благодаря своим скандальным выходкам и горячим фотосессиям, у звезды появилась масса поклонников. Сейчас артистка стала намного спокойнее, но фанаты не устают вспоминать ее старые образы.

В этот раз в одной из фан-страничек появилось фото, на котором Джоли позировала в длинной черной футболке. Благодаря длине одежды оголились стройные ножки.

Красотка легла, сверкая ровными конечностями и посмотрела в потолок.

У ножек звезды можно заметить бутылку с виски и рюмку. Так, артистка, видимо, расслабилась. Энджи закинула на голову руку, испытывая максимальный "релакс".

"Настроение", - написали авторы поста.

За десять часов пост собрал более 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных слов в сторону соблазнительницы.

Отметим, по слухам, Анджелина Джоли в молодые годы сидела на героине. Звезда страдала от депрессии, и таким образом пыталась забыться. Артистка даже дважды пыталась покончить с собой.

Возможно, причиной такой проблемы звезды стал уход отца, актера Джона Войта, из семьи. Долгое время Джоли не могла простить родного человека.

«Я ненавидела всех отцов и матерей, которые бросают своих детей. Я не верила ни в любовь, ни в дружбу», – сказала Энджи в одном из своих интервью.

Отношения с отцом сейчас тоже не очень хорошие, хотя родственники много раз пытались сблизиться.

Напомним, что Анджелина Джоли задрала платьице, сверкнув самыми сладкими местами: "с такой не заснешь...".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли наплевала на приличие, засветив упругий бюст в глубоком декольте: «Чудесная кошечка».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли не стала прятать роскошный бюст в глубоком декольте: "Вот это волшебство".