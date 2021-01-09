Голливудская актриса Анджелина Джоли привыкла появляться на публике в сдержанных и даже скромных образах

Более года звезда практически не появляется на публике, лишь изредка папарацци «подлавливают» артистку во время ее отдыха с детьми или путешествия по делам. В повседневной жизни Джоли предпочитает не выделяться и всегда носит маску, а также одевается в костюмы в светло-серых и черных тонах.

При этом Джоли считается иконой стиля, ведь благодаря ее любви к классической одежде, она всегда выглядит безупречно. Во время фотосессий не забывает Анджелина также и о нотках пикантности – артистка часто подбирает образы, акцентирующие внимание на строгости линий и ее точеной фигуре.

В черном брючном костюме Джоли удасть вскружить голову фанатам благодаря довольно глубокому декольте, дерзкой позе и задорной улыбке. Фото получилось очень красочным:

«Я люблю тебя, Джоли, всегда выглядит шикарно; Вы счастливы и знаете это ... Верно?; Люблю тебя, дорогая; Мне очень понравилась эта фотография чудесной леди Джоли ❤; Красиво 😍; самая красивая девушка в мире; Чувство и великая женщина, я хочу прикоснуться к глазам; Красивые картинки и красивая улыбка 😁; Королева 👑; Это волшебство Энджи видеть тебя такой сияющей».

И хотя Джоли редко сейчас появляется перед камерами, поклонники с радостью вспоминают ее лучшие образы за последнее время. Как можно заметить, несмотря на известность, признание и финансовое благополучие, стиль актрисы остается сдержанным и лаконичным. Даже во время пикантной съемки у океана Джоли выбрала обычное платье-ночнушку.

Намочив одежду, звезда прошлась по берегу, позируя на фоне пасмурного неба. Легкий макияж и распущенные волосы без украшений сделали образ Джоли безупречным.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками