Українська співачка Настя Каменських побалувала себе розкішним сніданком в компанії чоловіка Потапа

Як пише Politeka.net, після Різдва зірки поїхали у відпустку на Мальдівські острови, де радують себе екзотикою. Вони поділилися кадрами своєї незвичайної трапези в сторіз соцмережі "Instagram".

Настя Каменських і Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) вирішили поїсти у воді, для цього вони взяли плаваючий дерев'яний столик і вирушили в басейн. З такої нагоди співачка вбралася в мініатюрний рожевий купальник рожевого кольору. Вона не стрималася і поділилася своїми враженнями з користувачами і навіть видала, як ласкаво називає свого чоловіка.

"Багато-багато хліба. Круасан, ну коли я їх ще співаємо. Ну одні суцільні пестощі, Льолику", - прокоментувала Настя. - "Я коли вчора дивилася у людей такі фотографії або відео, мені було цікаво: це взагалі зручно так снідати? Зручно. І красиво, і дуже смачно".

Потап, у свою чергу, порекомендував всім шанувальникам повторити такий досвід зі смачними закусками. Він постав перед користувачами по пояс у воді, розмахуючи половинкою круасана.

"Дуже навіть. Хлопці, якщо у вас є можливість десь залізти в воду, в ополонку, намазати бутерброд з ікрою - залізьте, спробуйте, це дуже зручно".

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