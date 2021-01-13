Шоумен Тарзан, чоловік російської співачки Наташі Корольової, здивував екзотичним виглядом далеко від цивілізації

Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) побував у Занзібарі, де знімався в новому проекті під назвою "Плем'я". Разом зі своєю дружиною він довгий час жив серед аборигенів, тепер поділився барвистим знімком на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Тарзан зображений у легкій сорочці з візерунками, яка ледь прикрила його потужні груди, також просторих сірих штанях і легких кросівках. Знаменитість присів навпочіпки біля будиночка, широко розставивши ноги. Поруч з ним розташувалися кілька остров'ян, їх сумний вигляд різко контрастує з радісною посмішкою Сергія, а одна дівчинка заворожено втупилася на пляшку води в його руці.

"Чужий серед своїх, Свій серед чужих", - підписав знімок Тарзан.

У коментарях деякі користувачі Мережі засудили Сергія Глушка за таку фотографію:

"Бідні Дітки 😢"; "ти свій там, де тобі комфортно"; "Все кругом в подиві"; "лицемірна фотографія, прям до жаху, ти щасливий, ситий сидиш посміхаєшся, майже знущаючись над цими людми"; "Орел і трійка😂 😂 😂"; "натаху не ображай... всі ці не варті її волоска"; "рівень життя цих людей жахливий"; " Правильно. Треба тільки ще підзагоріти трохи і буде все гуд!"; "Особливо коли ти поліз на пальму"; "Ну так Тарзан. На Батьківщині. Давай Сергій, запали".

Нагадаємо, заплакані Корольова і Тарзан вразили кадрами примирення, про скандал можна забути: "щира Така, а Сергій ваш…"

Як повідомляла Politeka, чоловік Наташі Корольової без футболки осоромився на новому фото: "це пародія на Тарзана?".

Також Politeka писала, що Тарзан пристрасно притулився до немолодої актриси за кадром: Наташі Корольової пора переживати