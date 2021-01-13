Шоумен Тарзан, муж российской певицы Наташи Королевой, удивил экзотическим видом вдали от цивилизации
Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя артиста) побывал в Занзибаре, где снимался в новом проекте под названием "Племя". Вместе со своей женой он долгое время жил среди аборигенов, теперь поделился красочным снимком на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Тарзан запечатлен в легкой рубашке с узорами, которая едва прикрыла его мощную грудь, также просторных серых штанах и легких кроссовках. Знаменитость присел на корточки у домика, широко расставив ноги. Рядом с ним расположились несколько островитян, их грустный вид резко контрастирует с радостной улыбкой Сергея, а одна девочка завороженно уставилась на бутылку воды в его руке.
"Чужой среди своих, Свой среди чужих", - подписал снимок Тарзан.
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В комментариях некоторые пользователи сети осудили Сергея Глушко за такую фотографию:
"Бедные детки 😢"; "Ты свой там, где тебе комфортно"; "Все кругом в недоумении"; "Лицемерная фотография, прям до ужаса, ты счастливый, сытый сидишь улыбаешься, почти издеваясь над этими людми"; "Орёл и трешка 😂😂😂"; "Натаху не обижай... все эти не стоят ее волоска"; "Уровень жизни этих людей ужасный"; "Правильно. Надо только ещё подзагореть малость и будет все гуд!"; "Особенно когда ты полез на пальму"; "Ну так Тарзан. На Родине. Давай Сергей, зажги".
Напомним, плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть: "Искренняя такая, а Сережа ваш…"
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