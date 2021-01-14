Зірки нерідко вдаються до відвертих образів на яких можуть засвітити найпотаємніші деталі й додати інтриги

Подивімось на гарячі фото знаменитостей без білизни, пише Politeka.net.

Українська виконавиця Тіна Кароль любить сміливі сукні, під які дозволяє собі не надягати білизни. Пекуча блондинка грає з фантазіями шанувальників, і вони залишаються в захваті.

Співачка Настя Каменських дозволяє собі найсміливіші знімки, на яких з'являється навіть повністю оголеною. Однак часто красуня залишає місце для інтриги, надягаючи вбрання без бюстгальтерів. У таких образах артистка виглядає не менш шикарно.

Струнка кокетка Надя Дорофєєва під час відпочинку вирішила зняти ліфчик і прикрила свої форми книжкою. Зірка вміє привернути увагу аудиторії. Красива фігура і стиль - це, можна сказати, вибухонебезпечна суміш. Надя просто підкорює шикарною зовнішністю й отримує масу компліментів від закоханих в неї шанувальників.

Анна Корсун, більш відома як співачка Maruv, відрізняється на сцені своїми епатажними образами і витівками. Красуні не відчуває особливих труднощів, щоб з'явитися без ліфчика, здається, почуття сорому у цієї спокусниці немає.

Ольга Бузова часто з'являється в топіках і іншому одязі без білизни. Зірка виблискує найпікантнішими деталями і наривається на різну реакцію в мережі. Деякі критикують телеведучу за зайву відвертість, інші ж - навпаки підтримують і просять подібних фото побільше.

Нагадаємо, що Каменських в крихітному бікіні ощасливила Потапа: "Льошенько, Доброго ранку, зайчик".

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