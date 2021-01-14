Звезды нередко прибегают к откровенным образам на которых могут засветить самые сокровенные детали и добавить интриги

Давайте посмотрим на горячие фото знаменитостей без белья, пишет Politeka.net.

Украинская исполнительница Тина Кароль предпочитает смелые платья, под которые позволяет себе не надевать белья. Жгучая блондинка играет с фантазиями поклонников, и они остаются в восторге.

Певица Настя Каменских позволяет себе самые смелые снимки, на которых появляется даже полностью обнаженной. Однако часто красотка оставляет место для интриги, надевая наряды без бюстгальтеров. В таких образах артистка выглядит не менее шикарно.

Стройная кокетка Надя Дорофеева во время отдыха решила снять лифчик и прикрыла свои формы книжкой. Звезда умеет привлечь внимание аудитории. Красивая фигура и стиль - это, можно сказать, взрывоопасная смесь. Надя просто покоряет шикарной внешностью и получает массу комплиментов от влюбленных в нее поклонников.

Анна Корсун, более известная как певица Maruv, отличается на сцене своими эпатажными образами и выходками. Красотке не стоит особого труда появиться без лифчика, кажется, чувства стыда у этой соблазнительницы нет.

Ольга Бузова часто появляется в топиках и другой одежде без белья. Звезда сверкает самыми пикантными деталями и нарывается на разную реакцию в сети. Некоторые критикуют телеведущую за излишнюю откровенность, другие же - наоборот поддерживают и просят подобных фото побольше.

Напомним, что Каменских в крошечном бикини осчастливила Потапа: «Лешенька, доброе утро, зайчик».

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в экстра-мини повиляла бедрами, соблазняя Потапа: «Не говорил это никому, но…»

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде, устроив тряски "булочками" в неприлично коротких шортах: "Ну нет слов, кукла!".