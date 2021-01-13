Українська співачка Надія Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом влаштували шлюбні ігри у ванній

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Дантес опублікував вельми пікантні кадри з голою дружиною. Сам артист теж засвітився роздягненим. Як відомо, парочка відпочиває на Балі, де насолоджується життям і відпусткою.

На свіжому фото Надія лежала у ванній повністю роздягнена. Свій бюст вона прикрила руками. Ванну прикрашали екзотичні квіти, які прикривали оголене тіло співачки.

На другому фото у ванну попустувати з дружиною заліз і сам Володимир. Дорофєєва сфотографувала його, прикрашеного квітами. Найцікавіше було заховано під квітами.

"Ми бачимо себе не так, як інші. Наводжу приклад різних поглядів. Вважаю, що я сильно не допрацював по композиції, світлу і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А ось Надя постаралася. Каже, що я тут сильно добре вийшов. Хто я такий, щоб їй не вірити))", - підписав фото Дантес.

У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.

"Романтика", "очима люблячої жінки", "які ви круті", "Краш і крашиха на одному фото це дуже гаряче", "Боже! Вова на першому фото Бомба. Ракета", - пишуть користувачі Мережі.

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