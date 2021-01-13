Актриса з серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, здивувала обличчям в занадто яскравому образі

Як передає Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося нове фото знаменитості, зроблене в перервах між репетиціями. На цей раз зірка з'явилася в кадрі в простому чорному пуловері з вишивкою на грудях і розпатланою зачіскою з червоною Гумкою на маківці.

Незвичайною особливістю стало почервоніле обличчя, яке особливо виділяється на тлі бляклих шпалер і кахлю в кімнаті. Тетяна Кравченко виглядає так, ніби тільки потрапила в тепле приміщення з морозу або страждає від алергії. Та й обстановка схожа на лікарняну.

"Любіть життя, яким живете. Живіть життям, яке ви любите", - наголошується в підписі до фото.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу на дивний вигляд актриси і побажали їй здоров'я в коментарях:

"Ви прекрасна актриса!! Довгого життя вам!!"; "Я почала знову переглядати Свати, 1050 разів, як я вас люблю!!!"; "Дорога наша!! Як же ми вас любимо ❤️!!! Здоров'я міцного вам!!"; "Ви захворіли? Фото, як з лікарні / поліклініки... здоров'я вам! ❤️ Не хворійте ✌️"; " Красуня ви наша! Здоров'я Вам і хороших ролей. 🤗 ❤ ️ "; "Міцного вам здоров'я і бережіть себе Танюшка 😍"; "Тетяна я вас дуже люблю ви дуже чудова"; " добре у Вас обличчя, Тетяна. Будьте здорові і щасливі"; " де це ви. У лікарні?"; "Чому сумні очі? Чому ви в лікарні?".

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