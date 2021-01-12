Зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко засвітилася в простій домашній обстановці

Нове фото з відомою російською актрисою, яка виконала роль Валюхи в серіалі, що полюбився людям, з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, на новому знімку актриса сидить за столом у звичайній квартирі. За нею можна помітити чашки, пляшку з водою і різні прилади.

Сама Кравченко позує в червоному костюмі з чорними вставками. Її волосся зібране в хвіст, який актриса також прикрасила червоним бантом. На обличчі знаменитості можна помітити макіяж, який робить її очі більш виразними. Губи Кравченко нафарбувала темно-бордовою помадою.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її нового знімка.

"Красуня розумниця. Дуже талановита актриса ви велика актриса, дай бог вам здоров'я і довголіття нехай Всевишній оберігає вас", "обожнюю вас. Прям душу радує ваша творчість", "ви чудова справжня", "Здоров'я Вам міцного", "вам напевно вже мільйон разів зізнавалися в любові - і я не виняток. Ви для мене таблетка від усіх недуг. Люблю Вас! Поважаю", "Улюблена Валюха!", "Тетяна ви втілення жіночності і російської краси, сільської щирої душі!", "Роки своє беруть", - пишуть люди.

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