Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко засветилась в простой домашней обстановке

Новое фото с известной российской актрисой, которая исполнила роль Валюхи в полюбившемся людям сериале, появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на новом снимке актриса сидит за столом в обычной квартире. За ней можно заметить чашки, бутылку с водой и разные приборы.

Сама Кравченко позирует в красном костюме с черными вставками. Ее волосы собраны в хвост, который актриса также украсила красным бантом. На лице знаменитости можно заметить макияж, который делает ее глаза более выразительными. Губы Кравченко накрасила темно-бордовой помадой.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее нового снимка.

«Красавица умница. Очень талантливая актриса Вы великая актриса, дай бог вам здоровья и долголетия пусть Всевышний оберегает вас», «Обожаю вас. Прям душу радует ваше творчество», «Вы замечательная настоящая», «Здоровья вам крепкого», «Вам наверное уже миллион раз признавались в любви - и я не исключение. Вы для меня таблетка от всех недугов. Люблю Вас! Уважаю», «Любимая Валюха!», «Татьяна вы воплощение женственности и русской красоты, деревенской искренней души!», «Годы свое берут», - пишут люди.

Напомним, молоденькая Валюха из "Сватов" расцвела рядом с легендой кино, редкое фото: "Без силикона, приятно смотреть".

Как сообщала Politeka, завороженная Валюха из "Сватов" прихорошилась и расцвела рядом с Добронравовым, фото идиллии: "Любимый".

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" застали с Добронравовым во время застолья, фото слили в Сеть: "Да сколько ж можно!".