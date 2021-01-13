Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху, удивила лицом в слишком ярком образе

Как передает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось новое фото знаменитости, сделанное в перерывах между репетициями. На этот раз звезда появилась в кадре в простом черном пуловере с вишивкой на груди и растрепанной прической с красной резинкой на макушке.

Необычной особенностью стало покрасневшее лицо, которое особенно выделяется на фоне блеклых обоев и кафеля в комнате. Татьяна Кравченко выглядит так, будто только попала в теплое помещение с мороза либо страдает от аллергии. Да и обстановка похожа на больничную.

"Любите жизнь, которой живете. Живите жизнью, которую вы любите", - отмечается в подписи к фото.

Пользователи социальной сети обратили внимание на странный вид актрисы и пожелали ей здоровья в комментариях:

"Вы прекрасная актриса!! Долгой жизни Вам!!"; "Я начала снова просматривать Сваты, 1050 раз, как я Вас люблю!!!"; "Дорогая наша!! Как же мы Вас любим ❤️!!! Здоровья крепкого Вам!!"; "Вы заболели? Фото, как из больницы/ поликлиники... здоровья вам! ❤️ Не болейте ✌️"; "Красавица Вы наша! Здоровья Вам и хороших ролей. 🤗❤️"; "Крепкого Вам здоровья и берегите себя Танюшка 😍"; "Татьяна я вас очень люблю вы очень замечательная"; "Доброе у Вас лицо, Татьяна. Будьте здоровы и счастливы"; "Где это вы. В больнице?"; "Почему грустные очи? Почему вы в больнице?".

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