Фронтвумен гурту The Hardkiss та фіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна спробувала себе в новій ролі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала анонс передачі, яку, судячи з усього, вона буде вести. Юлія була одягнена в коричневу кофтинку, яку вона грайливо растегнула. Її довге волосся було накручене і акуратно укладено.

Особливою родзинкою образу Юлії став стілець зі знаменитого серіалу "Гра престолів", на якому сиділа артистка. Він додав особливого шарму картинці. Варто відзначити, що українська красуня з легкістю заткнула за пояс актрис, які зіграли королев у відомому серіалі. До такої думки прийшли шанувальники.

"Рок, поп, хіп-хоп, альтернатива. Запевняю, нудно нам сьогодні точно не буде", - каже промениста Юлія в анонсі.

У коментарях бурхливо відреагували на нову роль Саніної, яка кілька років активно працює над пошуком власного іміджу, окремого від групи The Hardkiss. Тепер вона ще й телеведуча на музичному каналі.

"Ваааау! Як круто тебе бачити в ролі телеведучої, Юля!", "Вау, я чогось відразу і не впізнав Юлю», «яке волосся», «Дейнеріс відпочиває», «Ураа, з нетерпінням чекаю», «Боже, королева», «Так наша королева!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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