Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася зворушливим фото, яке зробив її чоловік

Артистка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку Саніна відображена з сином Данею під час їх недавнього відпочинку на морі. Сімейство вирушило покататися на яхті, насолоджуючись свіжим бризом і морськими видами.

При цьому, син виконавиці явно втомився і задрімав, зворушливо пригорнувши до мами. Сама Саніна в цей момент сиділа в купальнику, закутавшись в рушник, і дивилася кудись вдалину. Як розповіла виконавиця, це фото зробив її чоловік - Валерій Бебко.

"Я не пам'ятаю, про що думала в той момент. Пам'ятаю тільки відчуття: солоні бризки, вітер, втомлені ми, запах моря...Спасибі за знімок, люблю, коли ти бачиш той самий "момент", - підписала кадр артистка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Mood-Даня", "Даня точно описує мій стан на дистанціонке", "які Класні", "прекрасний момент любов, турбота і свобода", "ніби 80-і", "дуже красиве фото просто релакс, момент коли люди не думають ні про що, а просто насолоджуються моментом", "Ви такі красиві. Око не можна відірвати!",- пишуть люди.

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