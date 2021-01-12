Фіналістка "Танців з зірками" і співачка Юлія Саніна приголомшила фанатів несподіваним знімком

Нове фото вокалістка рок-групи The Hardkiss опублікувала в Instagram Stories.

Так, українська зірка Юлія Саніна постала перед армією відданих шанувальників в несподіваному образі.

На знімку можна побачити юну фіналістку шоу "Танці з зірками" з короткою стрижкою. Але найцікавіше, що Юлія Саніна засвітилася в образі пекучої блондинки.

Вокалістка рок-групи The Hardkiss в Instagram Stories вказала, що це-архівна фотографія, яка була зроблена ще в 2012 році.

Не виключено, що Юлії Саніній на час довелося стати блондинкою з короткою стрижкою заради зйомок чергового музичного кліпу.

На знімку Юлія Саніна одягнена в обтягуючий білий костюм, а образ пекучої блондинки доповнює яскрава рожева помада.

Варто відзначити, що Юлія Саніна в такому образі буквально невпізнанна.

Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна забула про чоловіка і похвалилася новим коханням.

На Новий рік в родині Юлії Саніної та її чоловіка і одногрупника Валерія Бебко з'явилося поповнення – сімейство обзавелося новим цуценям породи мальтіпу.

Тепер музиканти і їх син не можуть відірватися від нового друга і регулярно публікують нові кадри з ним. На новому фото Саніна позує перед камерою з собачкою в руках.

Нагадавши, чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав крихту, яку обожнює

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