Фіналістка "Танців з зірками" і співачка Юлія Саніна приголомшила фанатів несподіваним знімком
Нове фото вокалістка рок-групи The Hardkiss опублікувала в Instagram Stories.
Так, українська зірка Юлія Саніна постала перед армією відданих шанувальників в несподіваному образі.
На знімку можна побачити юну фіналістку шоу "Танці з зірками" з короткою стрижкою. Але найцікавіше, що Юлія Саніна засвітилася в образі пекучої блондинки.
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко зізнався, що у нього зараз з Мішиною і в своїй проблемі: "Я не вмію..."
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перевтілення: "Блін, який чоловік"
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Вокалістка рок-групи The Hardkiss в Instagram Stories вказала, що це-архівна фотографія, яка була зроблена ще в 2012 році.
Не виключено, що Юлії Саніній на час довелося стати блондинкою з короткою стрижкою заради зйомок чергового музичного кліпу.
На знімку Юлія Саніна одягнена в обтягуючий білий костюм, а образ пекучої блондинки доповнює яскрава рожева помада.
Варто відзначити, що Юлія Саніна в такому образі буквально невпізнанна.
Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна забула про чоловіка і похвалилася новим коханням.
На Новий рік в родині Юлії Саніної та її чоловіка і одногрупника Валерія Бебко з'явилося поповнення – сімейство обзавелося новим цуценям породи мальтіпу.
Тепер музиканти і їх син не можуть відірватися від нового друга і регулярно публікують нові кадри з ним. На новому фото Саніна позує перед камерою з собачкою в руках.
Нагадавши, чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав крихту, яку обожнює
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" переборщила з гримом
Також Politeka писала, що Шоптенко з Юлією Саніною приголомшили новим заняттям після "Танців з зірками".