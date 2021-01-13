Фронтвумен группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина попробовала себя в новой роли

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала анонс передачи, которую, судя по всему, она будет вести. Юлия была одета в коричневую кофточку, которую она игриво растегнула. Ее длинные волосы были накручены и аккуратно уложены.

Особой изюминкой образа Юлии стал стул из знаменитого сериала «Игра престолов», на котором сидела артистка. Он добавил особого шарма картинке. Стоит отметить, что украинская красотка с легкостью заткнула за пояс актрис, сыгравших королев в известном сериале. К такому мнению пришли поклонники.

«Рок, поп, хип-хоп, альтернатива. Уверяю, скучно нам сегодня точно не будет», - говорит лучезарная Юлия в анонсе.

В комментариях бурно отреагировали на новую роль Саниной, которая несколько лет активно работает над проработкой собственного имиджа, отдельного от группы The Hardkiss. Теперь она еще и телеведущая на музыкальном канале.

«Ваааау! Как круто смотришься в роли телеведущей, Юля!», «Вау, я чего-то сразу и не узнал Юлю», «Какие волосы», «Дейнерис отдыхает», «Ураа, с нетерпением жду», «Боже, королева», «Так наша королева!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина забыла о муже и засветила свою новую любовь: "Моя...".

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