Популярна модель, бізнесвумен і блогерка Кім Кардашьян блиснула фігурою в незвичній сукні
Майже кожен образ Кім вражає публіку і не може залишити байдужим, пише Politeka.net. Шанувальники згадують одні з найяскравіших образів зірки у своїх фан-акаунтах.
Так, Кім Кардашьян на балу Інституту костюма Met Gala - 2019 з'явилася в «мокрій» сукні-корсеті Thierry Mugler з прозорими «краплями».
Наряд обтягнув тонку талію знаменитості, а глибоке декольте притягувало погляд, адже з нього виставилася частина пишних грудей.
Крім того, тканина відмінно підкреслила знамениті стегна зірки.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Еллерт довів Мішину до істерики, що не показали глядачам "Холостячки": "Всю групу на вуха підняла"
Раптово обірвалося життя знаменитого російського актора-красеня: ним захоплювалися мільйони, подробиці
Як змінювалася зовнішність таємної дружини Винника за роки роботи із зіркою: красномовні фото
16-річна дочка Полякової в прозорій сукні засвітила свій розкішний номер: не відстає від мами
"Як і раніше один з моїх улюблених образів на заходах", - написав автор поста.
Оскільки група тільки набирає популярність, то публікація зібрала мало лайків і коментарів.
"Жінка-блаженство", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що надіти вказану сукню Кардашьян допомагали цілих троє чоловіків, зірка не змогла сама натягнути сукню поверх стягуючого корсета і шортів.
Через те, що Кардашьян занадто сильно утягнула свої форми, їй не можна було сидіти, тому вона близько чотирьох годин стояла, або акуратно і повільно рухалася.
У такому вбранні навіть не можна було сходити в дамську кімнату.
Кім порівняла відвідування даного заходу з тортурами, адже вона відчувала сильний біль. Після того як модель зняла наряд, на її животі й спині довго залишалися сліди від корсета.
До слова, зірка заперечувала чутки про видалення ребер, які розлетілися по ЗМІ.
Нагадаємо, Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні
А ще Politeka писала, що томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади «невидимою " тканиною