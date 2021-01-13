Зірка змусила дивитися на неї

Популярна модель, бізнесвумен і блогерка Кім Кардашьян блиснула фігурою в незвичній сукні

Майже кожен образ Кім вражає публіку і не може залишити байдужим, пише Politeka.net. Шанувальники згадують одні з найяскравіших образів зірки у своїх фан-акаунтах.

Так, Кім Кардашьян на балу Інституту костюма Met Gala - 2019 з'явилася в «мокрій» сукні-корсеті Thierry Mugler з прозорими «краплями».

Наряд обтягнув тонку талію знаменитості, а глибоке декольте притягувало погляд, адже з нього виставилася частина пишних грудей.

Крім того, тканина відмінно підкреслила знамениті стегна зірки.

"Як і раніше один з моїх улюблених образів на заходах", - написав автор поста.

Оскільки група тільки набирає популярність, то публікація зібрала мало лайків і коментарів.

"Жінка-блаженство", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що надіти вказану сукню Кардашьян допомагали цілих троє чоловіків, зірка не змогла сама натягнути сукню поверх стягуючого корсета і шортів.

Через те, що Кардашьян занадто сильно утягнула свої форми, їй не можна було сидіти, тому вона близько чотирьох годин стояла, або акуратно і повільно рухалася.

У такому вбранні навіть не можна було сходити в дамську кімнату.

Кім порівняла відвідування даного заходу з тортурами, адже вона відчувала сильний біль. Після того як модель зняла наряд, на її животі й спині довго залишалися сліди від корсета.

До слова, зірка заперечувала чутки про видалення ребер, які розлетілися по ЗМІ.

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