Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула фигурой в необычном платье
Почти каждый образ Ким впечатляет публику и не может оставить равнодушным, пишет Politeka.net. Поклонники вспоминают одни из самых ярких образов звезды в своих фан-аккаунтах.
Так, Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala — 2019 появилась в «мокром» платье-корсете Thierry Mugler с прозрачными «каплями».
Наряд обтянул тонкую талию знаменитости, а глубокое декольте притягивало взгляд, ведь из него выставилась часть пышной груди.
Кроме того, ткань отлично подчеркнула знаменитые бедра звезды.
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"По-прежнему один из моих любимых образов на мероприятиях", - написал автор поста.
Поскольку группа только набирает популярность, то публикация собрала мало лайков и комментариев.
"Женщина-блаженство", - написал один из поклонников.
Стоит отметить, что надеть указанное платье Кардашьян помогали целых трое мужчин, звезда не смогла сама натянуть платье поверх утягивающего корсета и шорт.
Из-за того, что Кардашьян слишком сильно утянула свои формы, ей нельзя было сидеть, поэтому она около четырех часов стояла, либо аккуратно и медленно двигалась.
В таком наряде даже нельзя было сходить в дамскую комнату.
Ким сравнила посещение данного мероприятия с пыткой, ведь она испытывала сильную боль. После того как модель сняла наряд, на ее животе и спине долго оставались следы от корсета.
К слову, звезда отрицала слухи об удалении ребер, которые разлетелись по СМИ.
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