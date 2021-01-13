Звезда заставила смотреть на нее

Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула фигурой в необычном платье

Почти каждый образ Ким впечатляет публику и не может оставить равнодушным, пишет Politeka.net. Поклонники вспоминают одни из самых ярких образов звезды в своих фан-аккаунтах.

Так, Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala — 2019 появилась в «мокром» платье-корсете Thierry Mugler с прозрачными «каплями».

Наряд обтянул тонкую талию знаменитости, а глубокое декольте притягивало взгляд, ведь из него выставилась часть пышной груди.

Кроме того, ткань отлично подчеркнула знаменитые бедра звезды.

"По-прежнему один из моих любимых образов на мероприятиях", - написал автор поста.

Поскольку группа только набирает популярность, то публикация собрала мало лайков и комментариев.

"Женщина-блаженство", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что надеть указанное платье Кардашьян помогали целых трое мужчин, звезда не смогла сама натянуть платье поверх утягивающего корсета и шорт.

Из-за того, что Кардашьян слишком сильно утянула свои формы, ей нельзя было сидеть, поэтому она около четырех часов стояла, либо аккуратно и медленно двигалась.

В таком наряде даже нельзя было сходить в дамскую комнату.

Ким сравнила посещение данного мероприятия с пыткой, ведь она испытывала сильную боль. После того как модель сняла наряд, на ее животе и спине долго оставались следы от корсета.

К слову, звезда отрицала слухи об удалении ребер, которые разлетелись по СМИ.

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