Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко похвалилася своїми досягненнями і яскравими образами в 2020-му році

На офіційній сторінці "Дизель студії" в соцмережі "Instagram" розмістили серію фотографій красуні, зроблених за минулий рік, передає Politeka.net. На знімках можна побачити, як гумористка змінювалася з часом і топ-10 образів, в яких вона хизувалася вдома і на роботі.

Вікторія Булітко продемонструвала досить великі смаки у виборі одягу, вона встигла паплюжити блискучі вечірні сукні, комбінезони, халатики, блузки, Відверті сарафани з відкритим бюстом, а одного разу навіть вбралася Мерилін Монро. Користуючись нагодою, актриса підбила підсумки і розповіла, що встигла зробити в 2020-му році.

"Виспалася вперше за багато років! Частіше бувала вдома і більше часу проводила з партнером. Прийшло усвідомлення того, що для мене пріоритетно в сімейних відносинах. Почала замислюватися про те, що в житті по-справжньому важливо. Стала більш свідомою в 2020 році. Стала більше спілкуватися з батьками по телефону і насолоджуватися довгими розмовами про все. Нарешті взялася за вивчення англійської мови. "Взялася", - голосно сказано, але навіть перші маленькі кроки-великий прорив для мене. Змінювала колір волосся п'ять разів. 2021 рік зустріла все-таки рудою. Зрозуміла, що смачно їсти я люблю більше, ніж плоский живіт. Повернулася до давнього хобі, сама пошила собі піжаму".

Користувачі Мережі прийшли в захват від різнобічності Вікторії і засипали її приємними коментарями:

"Виросла наша Вікуся..."; "Рудий колір-Це Ваш"; " класно. Для Вікі цей рік пройшов плідно ☺ вона супер"; " дуже гарненька!!!"; "Красуня, обожнюю вас".

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