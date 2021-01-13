Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко похвалилась своими достижениями и яркими образами в карантинном 2020-м году

На официальной странице "Дизель студии" в соцсети "Инстаграм" разместили серию фотографий красотки, сделанных за прошедший год, передает Politeka.net. На снимках можно увидеть, как юмористка менялась со временем и топ-10 образов, в которых она щеголяла дома и на работе.

Виктория Булитко продемонстрировала весьма обширные вкусы в выборе одежды, она успела поносить блестящие вечерние платья, комбинезоны, халатики, блузки, откровенные сарафаны с открытым бюстом, а однажды даже нарядилась Мэрилин Монро. Пользуясь случаем, актриса подбила итоги и рассказала, что успела сделать в 2020-м году.

"Выспалась впервые за много лет! Чаще бывала дома и больше времени проводила с партнером. Пришло осознание того, что для меня приоритетно в семейных отношениях. Начала задумываться о том, что в жизни по-настоящему важно. Стала осознаннее в 2020 году. Стала больше общаться с родителями по телефону и наслаждаться долгими разговорами обо всём. Наконец-то взялась за изучение английского языка. "Взялась", - громко сказано, но даже первые маленькие шажки - большой прорыв для меня. Меняла цвет волос пять раз. 2021 год встретила все-таки рыжей. Поняла, что вкусно кушать я люблю больше, чем плоский живот. Вернулась к давнему хобби, сама сшила себе пижамку".

Пользователи сети пришли в восторг от разносторонности Виктории и засыпали ее приятными комментариями:

"Выросла наша Викуся..."; "Рыжий цвет - это Ваш"; "Классно. Для Вики этот год прошёл плодотворно 😊 Она супер"; "Очень хорошенькая!!!"; "Красавица, обожаю вас".

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