Популярна українська співачка Ірина Білик показала найулюбленішого чоловіка у своєму житті
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівний знімок зі своїм молодшим сином. На фото Ірина сиділа на стільці, підігнувши ноги. Вона була одягнена в чорний лаконічний костюм, під яким виднівся білий светр. Волосся артистки було акуратно укладене.
Поруч на підлозі сидів маленький син Ірини Табріз Ахмадов, якому нещодавно виповнилося 5 років. Він був одягнений в білу фтуболку, поверх якої красувалася чорна жилетка. Хлопчик сидів на підлозі і сміливо дивився в кадр.
Як відомо, другий син Ірини Білик народився за допомогою сурогатного материнства. Його батьком є відомий продюсер і фотограф Аслан Ахмадов. Хлопчик вже в свої п'ять років відомий багатьом завдяки своїм соцмережам. Крім цього, він знімається в рекламах для деяких продюсерських центрів України.
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Крім Табріза у Ірини є старший син Гліб, якому вже 21 рік. Хлопчика співачка народила від моделі Андрія Оверчука.
Раніше ми писали, що Ірина Білик за допомогою фільтрів перетворилася на маленьку дівчинку. Шанувальники і сама співачка вирішили, що вона відразу ж стала схожа на молоду артистку Аліну Гросу.
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