Популярна українська співачка Ірина Білик вразила яскравим арт-малюнком, зробленим за її портретом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка зробила репост поста, в якому художник зобразив її. На малюнку 50-річна зірка виглядала неймовірно спокусливо. На ній було надіто блакитне плаття з глибоким декольте. Сукня оголила плечі красуні, зробивши акцент на пишному бюсті. Волосся Ірини було розпущене, яскравий макіяж завершував образ.

Варто відзначити, що на малюнку співачка виглядала дуже молодо. У такому вигляді вона здатна заткнути за пояс будь-яку юну красуню.

Як відомо, арт-портрети - це модне віяння в мережі. Художники використовують справжні портрети людей, щоб робити з них фактичних персонажів мультфільмів. Білик цей портрет, судячи з усього, вразив, раз вона вирішила опублікувати його у себе на сторінці.

Як відомо, в 2020 році співачка відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Артистка почала свій кар'єрний шлях після того, як Україна отримала незалежність. Відомо, що вона була однією з перших артисток, які влаштували всеукраїнський тур, презентуючи сучасну українську поп-музику.

Білик відома своїми епатажними нарядами і велелюбністю. У Ірини було п'ять чоловіків.

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