Популярная украинская певица Ирина Билык впечатлила ярким арт-рисунком, сделанным по ее портрету

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка сделала репост поста, в котором художник изобразил ее. На рисунке 50-летняя звезда выглядела невероятно соблазнительно. На ней было надето голубое платье с глубоким декольте. Платье обнажило плечи красотки, сделав акцент на пышном бюсте. Волосы Ирины были распущены, яркий макияж завершал образ.

Стоит отметить, что на рисунке певица выглядела очень молодо. В таком виде она способна заткнуть за пояс любую юную красотку.

Как известно, арт-портреты – это модное веяние в сети. Художники используют настоящие портреты людей, чтобы делать из них фактических персонажей мультфильмов. Билык этот портрет, судя по всему, впечатлил, раз она решила опубликовать его у себя на странице.

Как известно, в 2020 году певица отпраздновала свой 50-летний юбилей. Артистка начала свой карьерный путь после того, как Украина получила независимость. Известно, что она была одной из первых артисток, которые устроили всеукраинский тур, презентуя современную украинскую поп-музыку.

Билык известна своими эпатажными нарядами и любвеобильностью. У Ирины было пять мужей.

Напомним, что Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…».

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