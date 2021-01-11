Популярна українська співачка Ірина Білик спантеличила зовнішністю, яка змінилася

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 50-річна зірка опублікувала відео, на якому перетворилася на маленьку дівчинку.

"Чомусь схожа на Аліну Гросу в чотири роки. Ось так от з родичами буває", - промовила Білик дитячим голосом.

Співачка використовувала фільтр, який перетворив її на дитину і перекроїв обличчя. Очі Білик стали маленькими, а губи – пухкими. З зовнішності артистки залишилося тільки її волосся. Якби не яскравий макіяж, Білик дійсно була б схожа на дитину.

"А ви, хотіли б повернутися в дитинство?",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Побачила схожість з Аліною Гросу", "Ні. І тут добре", "звичайно, там так добре) але.. на жаль, даємо його нашим дітям", "Ага, точно схожі", «Супер», "Ірина, ви прекрасна завжди скрізь і всюди", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина Білик є хрещеною матір'ю молодої співачки Аліни Гросу. Саме Білик помітила Аліну в чотирирічному віці і допомогла їй почати кар'єру. Вона подарувала їй пісню власного творіння і записала з нею дует. Зараз у артисток дуже близькі стосунки.

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