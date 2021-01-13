Популярна українська співачка Ірина Білик вразила несподіваним перевтіленням
Як передає Politeka.net, відео артистка показала, у себе в Instagram.
Ірина Білик, яка відсвяткувала свій 50-річний ювілей в 2020 році, на нових кадрах виглядає зовсім юною.
"А ви, хотіли б повернутися в дитинство?» - підписала співачка опубліковані кадри.
Ірина Білик застосувала спеціальний фільтр для відео, який зробив з неї практично дитину, правда з яскравим макіяжем.
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"Чомусь схожа на Аліну Гросу в чотири роки. Ось так от з родичами буває", - каже співачка на відео.
Відзначимо, користувачі Мережі захоплюються тим, наскільки Ірина Білик схожа на свою хрещеницю-Гросу.
"Моя улюблена Ірочка», - прокоментувала кадри Аліна.
"Реально схожа😉 😉 😉 😉 😉 на маленьку Алінку", «точно схоже», «клас», «дуже», «Бджілка Тач тарарам», «Ірина, ви прекрасна завжди скрізь і всюди», «ага, точно схожі», «я вже давно помітила схожість з Аліною коли ще разом співали пісню дуже давно «бжілка»», «дуже схожі», - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
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