Популярна українська співачка Ірина Білик вразила несподіваним перевтіленням

Як передає Politeka.net, відео артистка показала, у себе в Instagram.

Ірина Білик, яка відсвяткувала свій 50-річний ювілей в 2020 році, на нових кадрах виглядає зовсім юною.

"А ви, хотіли б повернутися в дитинство?» - підписала співачка опубліковані кадри.

Ірина Білик застосувала спеціальний фільтр для відео, який зробив з неї практично дитину, правда з яскравим макіяжем.

"Чомусь схожа на Аліну Гросу в чотири роки. Ось так от з родичами буває", - каже співачка на відео.

Відзначимо, користувачі Мережі захоплюються тим, наскільки Ірина Білик схожа на свою хрещеницю-Гросу.

"Моя улюблена Ірочка», - прокоментувала кадри Аліна.

"Реально схожа😉 😉 😉 😉 😉 на маленьку Алінку", «точно схоже», «клас», «дуже», «Бджілка Тач тарарам», «Ірина, ви прекрасна завжди скрізь і всюди», «ага, точно схожі», «я вже давно помітила схожість з Аліною коли ще разом співали пісню дуже давно «бжілка»», «дуже схожі», - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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