Популярная украинская певица Ирина Билык впечатлила неожиданным перевоплощением

Как передает Politeka.net, видео артистка показала, у себя в Инстаграм.

Ирина Билык, отпраздновавшая свой 50-летний юбилей в 2020 году, на новых кадрах выглядит совсем юной.

«А вы, хотели бы вернуться в детство?» - подписала певица опубликованные кадры.

Ирина Билык применила специальный фильтр для видео, который сделал из нее практически ребенка, правда с ярким макияжем.

«Почему-то похожа на Алину Гросу в четыре года. Вот так вот с родственниками бывает», - говорит певица на видео.

Отметим, пользователи Сети восхищаются тем, насколько Ирина Билык похожа на свою крестницу - Гросу.

«Моя любимая Ирочка», - прокомментировала кадры Алина.

«Реально похожа😉😉😉😉😉 на Маленькую Алинку», «Точно похоже», «Класс», «Очень», «Бджилка тач тарарам», «Ирина, вы прекрасная всегда везде и всюду», «Ага, точно похожи», «Я уже давно заметила сходство с Алиной когда ещё вместе пели песню очень давно «Бжiлка»», «Очень похожи», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…».

Как сообщала Politeka, Ирина Билык «перекроила» лицо, превратившись в девочку: «Похожа на Алину Гросу…».

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