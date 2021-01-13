Популярная украинская певица Ирина Билык показала самого любимого мужчину в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивный снимок со своим младшим сыном. На фото Ирина сидела на стуле, подогнув ноги. Она была одета в черный лаконичный костюм, под которым виднелся белый свитер. Волосы артистки были аккуратно уложены.

Рядом на полу сидел маленький сын Ирины Табриз Ахмадов, которому недавно исполнилось 5 лет. Он был одет в белую фтуболку, поверх которой красовалась черная жилетка. Мальчик сидел на полу и смело смотрел в кадр.

Как известно, второй сын Ирины Билык родился с помощью суррогатного материнства. Его отцом является известный продюсер и фотограф Аслан Ахмадов. Мальчик уже в свои пять лет известен многим благодаря своим соцсетям. Кроме этого, он снимается в рекламах для некоторых продюсерских центров Украины.

Кроме Табриза у Ирины есть старший сын Глеб, которому уже 21 год. Мальчика певица родила от модели Андрея Оверчука.

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