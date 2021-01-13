Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія показала, як змінила свого чоловіка Романа Дуду через карантин

Як повідомляє Politeka.net, після введення жорстких обмежень в Україні стало набагато складніше підстригтися. На щастя, віра прийшла на допомогу своєму коханому і з задоволенням поорудовала машинкою, а процес показала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Зірки зважилися змінити зачіску під час візиту до батьків до Харкова. У сторіз Віра Кекелія показала зарослого чоловіка, а потім і захоплюючий процес стрижки. "У батьків в гостях на Lockdown сходимо з розуму". Співачка зізналася, що ніколи в житті не стригла людей, але погодилася тільки на наполегливе прохання коханого, "прямо змусив".

У підсумку стараннями дружини Роман залишився лише з коротким їжачком. На знімку в мікроблозі співак доторкнувся до майже Лисої голови і скорчив злий гримасу, поки Віра реготала поруч з машинкою в руках.

"Мій горішок міцний🙃 на першому карантині Ромка стриг мене, в цей lockdown прийшла моя черга ️ ️@romandudaofficial, мені так навіть більше подобається;)", - зазначила зірка "жіночого кварталу" в доописі, а в одному з сторіз підкреслила: "Рома сам захотів". Новий вигляд чоловіка припав до смаку не тільки дружині.

"Ви настільки прекрасні, що щоб ви не робили це завжди гармата!",- пишуть користувачі соціальної мережі в коментарях. - "Обожнюю вас! Ромка, шикарно!"; "Зміни вимагають наші серця!".

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