Погода в Україні 14 Січня випробує жителів країни на міцність, більшість областей накриє сніг і похолодання

Таким є прогноз синоптиків, повідомляє Politeka.

Особливо сильно дістанеться жителям Західної України, де буде від 1 тепла до 3 морозу вдень. Після заходу сонця стовпчик термометра покаже близько 2-5 зі знаком "мінус".

Схожа картина буде і на півночі України, де вдень буде сніг і близько 1-5 морозу, а ближче до вечора показник опуститься до 3-8 нижче нуля. Жителів Києва та приміських населених пунктів чекають денні 1-4 градуси морозу.

У центрі України буде від 1 тепла до 2 морозу. А ось ближче до вечора очікується похолодання до 2-6 морозу. На вулиці буде помітно сніжити.

Без опадів залишаться жителі приморських районів. На вулиці вдень буде без заморозків: близько 0-2 тепла. А ось після заходу сонця показник опуститься до 2-5 морозу.

Підвищеною хмарністю відбудуться і жителі Східної України. Тут вдень синоптики прогнозують від 1 до 4 морозу. Ближче до вечора синоптики прогнозують від 4 до 8 зі знаком "мінус".

Нагадаємо, що похолодання до -20 мчить в Україну, кому очікувати погодного удару: "такого не було вже давно"

Як повідомляла Politeka, погода зіпсує українцям настрій, мокрий сніг атакує з новою силою: "дістанеться всім, крім жителів...."

Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні поривчастим вітром і дощами, важливе попередження: "будьте готові до..."