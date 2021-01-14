Погода в Украине 14 января испытает жителей страны на прочность, большинство областей накроет снег и похолодание

Таким является прогноз синоптиков, сообщает Politeka.

Особенно сильно достанется жителям западной Украины, где будет от 1 тепла до 3 мороза днем. После захода солнца столбик термометра покажет около 2-5 со знаком "минус".

Похожая картина будет и на севере Украины, где днем будет снег и около 1-5 мороза, а ближе к вечеру показатель опустится до 3-8 ниже нуля. Жителей Киева и пригородных населенных пунктов ждут дневные 1-4 градуса мороза.

В центре Украины будет от 1 тепла до 2 мороза. А вот ближе к вечеру ожидается похолодание до 2-6 мороза. На улице будет заметно снежить.

Без осадков останутся жители приморских районов. На улице днем будет без заморозков: около 0-2 тепла. А вот после захода солнца показатель опустится до 2-5 мороза.

Повышенной облачностью отделаются и жители восточной Украины. Здесь днем синоптики прогнозируют от 1 до 4 мороза. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют от 4 до 8 со знаком "минус".

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