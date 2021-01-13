Популярний російський співак Сергій Лазарєв, якому вже давно приписують роман з артисткою Ані Лорак, влаштував запальні танці

Артист з підкачаним тілом здивував своїм талантом під час жарких танців, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Виконавець надів футболку і шорти бежевого кольору. Акцентом звичного образу стало яскраве взуття - кросівки салатового кольору.

Завершенням образу став головний убір, як для бразильських карнавалів.

Лазарєв влаштував "дикі" танці під запальну пісню.

"Танцям з зірками» бути! Підготовка йде повним ходом!! 😂 😂 😂 дивіться з 17 січня на телеканалі "Росія" ! Буде спекотно! Ну, і весело!! 😂 😂 😂 ",- написав Сергій.

За 40 хвилин відео зібрало понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це перемога. Відразу у фінал 🤣🤣🤣🤣", "Жаркий танець", "З нетерпінням чекаємо😍👏 Таке не можна пропустити🔥 Удачі Вам на "Танцях з зірками"😊 Будемо вболівати і підтримувати Вас❤️", "Я ВАС ОБОЖНЮЮ, ХАХАХА😂❤", "Господи , це ж ШЕДЕЕЕВР🤣🤣", "Боже міййй🤣🤣🤣 давно я так не ржала", "Боже, я не очікувала 😍😍😍", "Бомбалейла бомбалейла😂❤️", "Це божественно😂😂😂😂

Я зараз помру від сміху!!", "Запальна бамбалейла!🔥 🔥 🔥 🔥 😄 ", "Блін, ржу немогу🔥", "залиште хоч якісь шанси конкурентам ❤ ❤ ️ 😻 це ж нереально🔥", " танцюючий ананас🍍😂👏👏👏", "😂😂😂😂 викликайте пожежників, Сергій вогонь 🔥", " Ехууууу....Пристрасний танець)))👍👍👍🤗", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, "коханець" Лорак подражнив блаженством в тропічному раю.

Як повідомляла Politeka, "коханець" Лорак зізнався у своїй залежності і показав все, як є.

Також Politeka писала, що накачаний "коханець «Ані Лорак Лазарєв подражнив своїм свіжим»горіхом".