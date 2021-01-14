Хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма згадав найцікавіші моменти зі свого життя в мережі
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував скрін з відео великої гри Ольги Полякової, в якій він брав участь під час карантину. Як відомо, Ольга знімала відео з зірками, в яких змушувала їх виконувати різні завдання. Сама Полякова теж брала участь в челленджі. Варто відзначити, що завдання безсердечної зірки частенько бували жорстокими.
Так, під час гри з Владом Ямою вона змусила його нанести макіяж. Чоловік нафарбував собі очі чорним олівцем, намагаючись зробити стрілки. Також він фарбував губи помадою. Варто відзначити, що макіяж у Ями вийшов неважливим.
"Помилки молодості", - підписав фото хореограф.
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Також Влад згадав момент, коли в описі його профілю з'явився рядок з пісні його колишньої партнерки по «Танцям з зірками» Наташі Могилевської. Замість контактів там було написано "Я сама, я сама вибирала цей танець". Саме під цю пісню Влад і Наташа танцювали в шоу зірки. Судячи з усього, такий підпис в Instagram він теж залишив на спір.
"А ось це вже від душі!",- написав Яма.
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Як повідомляла Politeka, роздягнений Влад Яма з "Танців з зірками" спантеличив розвагами в душі, виконавши таємні бажання:"пінні" кадри.
Також Politeka писала, що Влад Яма посадив малолітнього сина-модника за кермо розкішного авто: "у мене в п'ять років теж була...".