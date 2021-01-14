Популярна українська співачка Ірина Білик записала розважальне відео

Зірка любить спілкуватися з аудиторією і записала розважальне відео, в якому відповіла на цікаві питання, передає Politeka.net.

Білик була в зеленій сорочці й в жовтому жакеті. Яскравий образ зірка доповнила білим капелюшком.

Артистка позувала посередині своїх приятельок, які разом з нею відповіли на питання про любов і стосунки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дівчатка, а як би ви відповіли на ці питаннячка?",- поцікавилася артистка в підписі до відео.

За годину пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів.

"Ну прям😍", " Настюша і Ірочка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "у цьому житті все можливо ! 👏 ❤ ️ ", "Так!!!!!❤ ❤ ❤ ", "Серце розбивала що було то було🙊", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, що Ірина Білик зареєструвалася в TiK ToK, щоб не стояти осторонь від молодіжних трендів. Зірка регулярно публікує у своєму акаунті відео розважального характеру.

Зазначимо, Ірина Білик народилася у квітні 1970 року. Зірка з дитинства любила співати. З п'яти років дівчинка виступала в дитячому хорі й навіть стала солісткою свого першого колективу "Сонечко".

У 1989 році артистка взяла участь в українському музичному фестивалі "Червона Рута" в Чернівцях. Після чого її кар'єра стала рости, вона почала їздити по великих концертах.

Артистка виступала в групі "Цей дощ надовго", звідки вийшла вже популярною, і почала сольну кар'єру.

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