Популярная украинская певица Ирина Билык записала развлекательное видео
Звезда любит общаться с аудиторией и записала развлекательное видео, в котором ответила на интересные вопросы, передает Politeka.net.
Билык была в зеленой рубашке и в желтом жакете. Яркий образ звезда дополнила белой шляпкой.
Артистка позировала посередине своих приятельниц, которые вместе с ней ответили на вопросы о любви и отношениях. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Девочки, а как бы вы ответили на эти вопросики?", - поинтересовалась артистка в подписи к видео.
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За час пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев.
"Ну прям😍", "Настюша и Ирочка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "В этой жизни все возможно ! 👏❤️", "Да!!!!!❤❤❤", "Сердце разбивала что было то было🙊", - написали пользователи сети.
Отметим, что Ирина Билык зарегистрировалась в TiK ToK, чтобы не стоять в стороне от молодежных трендов. Звезда регулярно публикует в своем аккаунте видео развлекательного характера.
Отметим, Ирина Билык родилась в апреле 1970 года. Звезда с детства любила петь. С пяти лет девочка выступала в детском хоре и даже стала солисткой своего первого коллектива "Солнышко".
В 1989 году артистка приняла участие в украинском музыкальном фестивале "Червона Рута" в Черновцах. После чего ее карьера стала расти, она начала ездить по большим концертам.
Артистка выступала в группе "Цей дощ надовго", откуда вышла уже популярной, и начала сольную карьеру.
Напомним, что Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…».
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