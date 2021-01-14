Популярная украинская певица Ирина Билык записала развлекательное видео

Звезда любит общаться с аудиторией и записала развлекательное видео, в котором ответила на интересные вопросы, передает Politeka.net.

Билык была в зеленой рубашке и в желтом жакете. Яркий образ звезда дополнила белой шляпкой.

Артистка позировала посередине своих приятельниц, которые вместе с ней ответили на вопросы о любви и отношениях. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Девочки, а как бы вы ответили на эти вопросики?", - поинтересовалась артистка в подписи к видео.

За час пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев.

"Ну прям😍", "Настюша и Ирочка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "В этой жизни все возможно ! 👏❤️", "Да!!!!!❤❤❤", "Сердце разбивала что было то было🙊", - написали пользователи сети.

Отметим, что Ирина Билык зарегистрировалась в TiK ToK, чтобы не стоять в стороне от молодежных трендов. Звезда регулярно публикует в своем аккаунте видео развлекательного характера.

Отметим, Ирина Билык родилась в апреле 1970 года. Звезда с детства любила петь. С пяти лет девочка выступала в детском хоре и даже стала солисткой своего первого коллектива "Солнышко".

В 1989 году артистка приняла участие в украинском музыкальном фестивале "Червона Рута" в Черновцах. После чего ее карьера стала расти, она начала ездить по большим концертам.

Артистка выступала в группе "Цей дощ надовго", откуда вышла уже популярной, и начала сольную карьеру.

Напомним, что Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом: «Продолжаем мечтать…».

Как сообщала Politeka, Ирина Билык «перекроила» лицо, превратившись в девочку: «Похожа на Алину Гросу…».

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