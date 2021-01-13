Популярний російський співак Філіп Кіркоров приміряв королівський наряд

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, на яких постав в образі короля. У Філіпа, який десятиліттями називає себе поп-королем російської естради, цього разу був справжній наряд королівської особи. Він позував в розкішній мантії і короні, а також в позолоченому королівському каптані.

Як виявилося, стати королем Філіпу довелося на зйомках новорічного шоу за мотивами популярного серіалу «Чума!».

"Новий рік #2 або Старий Новий Рік! Але пропоную позначити його як чумовий Новий Рік. І заспівати з нами караоке. Там і танці, і пісні, і настрій!",- підписав фото співак.

У коментарях артисту залишили масу позитивних відгуків, зазначивши, що його поява в проекті була приємніше, ніж поява Ольги Бузової.

"Цей "Чумовий Новий рік" був дуже незвичайний, як завжди прекрасно все що з вашою участю", "Ууу, спека", "Ось це справжній шик, не те що млява Бузова», «ви справжній король, ми вас дуже любимо», «я вимагаю продовження банкету», «Філіп, ви приголомшливо виглядаєте! Справжній Король і Королівський розмах", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Кіркоров вирішив покінчити з холостяцьким життям, хто стане його дружиною: "Філіп довгий час її приховував, а тепер...".

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