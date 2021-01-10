Артисти Філіп Кіркоров та Ані Лорак разом з нащадками приготували публіці небувалий сюрприз

Як передає Politeka.net, 53-річний поп-король опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показав, як вони разом із сином Мартіном-Крістіном і донькою Аллою-Вікторією взяли участь у черговому випуску "Вгадай мелодію".

Суперницями цієї сімейки стала не менш зіркова Ані Лорак з донькою Софією. Правда, судячи з кадів, цього разу доля їй не посміхнулася. Філіп Бедросович явно насолоджувався тріумфом, як втім, і його нащадки.





Співак засвітив рахунок, тому, очевидно, що він був попереду планети всієї. Кароліна, треба віддати їй належне, намагалася посміхатися і не падати духом, підбадьорюючи спадкоємицю.

"А я вгадаю мелодію з 2-ух нот?! 🎶Як вам такий поворот? 🌟Не пропустіть спеціальний випуск # Угадаймелодію. Неймовірне загострення пристрастей... Адже з нами в команді улюблені пісні відгадують діти!😍", - заінтригував Кіркоров підписом до кадрів.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"🤗напевно ваша пісня була 👍"

"Які фотографії красиві))👍"

"Філіпчик, красунчик, ти, талантище!"

"Не сумніваюся в ваших супер-здібностях 💖 👍 👌 "

"Які чарівні милі дітлахи 🧿 - сонечки❤ ❤ фотографії та емоції 🔥"

"Філіп та діти - одне обличчя 🥰"

"Невже Філіп у всіх виграв))) 😂 🔥"

"Скільки емоцій😍"

"Цікаво, ким виростуть ці діти...? Який шлях виберуть... будуть успішними або будуть пропалювати батьківський спадок...? Алла-Вікторія приголомшлива дівчина зовні!"

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