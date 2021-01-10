Артисты Филипп Киркоров и Ани Лорак вместе с отпрысками приготовили публике небывалый сюрприз

Как передает Politeka.net, 53-летний поп-король опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показал, как они вместе с сыном Мартином-Кристином и дочкой Аллой-Викторией приняли участие в очередном выпуске "Угадай мелодию".

Соперницами этой семейки стала не менее звездная Ани Лорак с дочкой Софией. Правда, судя по кадам, в этот раз судьба ей не улыбнулась. Филипп Бедросович явно наслаждался триумфом, как впрочем, и его отпрыски.

Певец засветил счет, поэтому, очевидно, что он был впереди планеты всей. Каролина, надо отдать ей должное, старалась улыбаться и не падать духом, подбадривая наследницу.

"А я угадаю мелодию с 2-ух нот?! 🎶Как вам такой поворот? 🌟Не пропустите специальный выпуск #УгадайМелодию. Невероятный накал страстей... Ведь с нами в команде любимые песни отгадывают дети!😍", - заинтриговал Киркоров подписью к кадрам.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"🤗наверное ваша песня была 👍"

"Какие фотографии красивые))👍"

"Филиппчик, красавчик, ты, талантище!"

"Не сомневаюсь в ваших супер-способностях💖👍👌"

"Какие чудесньıе мильıе детишки 🧿-солньıшки😍❤фотографии и эмоции 🔥"

"Филипп и дети - одно лицо 🥰"

"Неужели Филипп у всех выиграл)))😂🔥"

"Сколько эмоций😍"

"Интересно, кем вырастут эти дети...? Какой путь выберут... будут успешными или будут прожигаться отцовское наследство...? Алла-Виктория потрясающая девчонка внешне!"

Напомним, как стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

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