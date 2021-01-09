Певец Филипп Киркоров произвел фурор новыми кадрами, сделанными на отдыхе в Майами

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором впервые показал себя за рулем, да еще и не просто автомобиля, а кабриолета (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Откинув верх и усадив назад своих детей, 9-летнюю Аллу-Викторию и 8-летнего Мартина-Кристина, счастливый Филипп Бедросович проехался с ветерком по американскому городу. При этом в машине звучала музыка и Киркоров частенько подпевал, кривляясь на камеру и снимая, как за ним балуются его наследники.

Судя по всему, каталась троица долго - так как уже и стемнеть успело на улице, а Филипп все не унимался.

"MIAMI🚘2021🌴 Отправились в мир приключений! А какие песни вы поёте в машине? Выбирайте трек вашего дня из нашей подборки... Хотите услышать продолжение? Наша караоке-машина держит длинный путь, наш плейлист на любой вкус🎶", - говорится в подписи.

Пользователи не на шутку распереживались из-за поведения артиста. Многие стали слезно его просить не выпендриваться за рулем, так как рядом же дети.

"Первый раз вижу Вас за рулём 🔥"

"🎊хорошее настроение всем обеспеченно 😁"

"Вот это Класс!!👍С ветерком, да с такой подборкой песен😊, Навстречу приключениям!!!🥰Это супер супер Клёво!!✌️🙈"

"Офигели, ещё смеют бибикать королю эстрады!😂"

"👍не делайте видео за рулём. Тем более дети в машине"

"👍Осторожней!"

"На дорогу смотрите пожалуйста... Рядом дети!"

"Филипп, не заставляйте нас переживать. Не снимайте за рулём!"

"За рулем с детьми и выпендреж такой😠"

"На дорогу надо смотреть... с детьми едешь... сплошное самолюбование"

Напомним, как стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

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