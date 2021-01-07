Певец Филипп Киркоров разбередил сердца ярким видео и эмоциональным откровением

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм "кусочек" из мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" (основанном на повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством"). Этому мюзиклу, который до сих пор помнят и любят, уже 20 лет. Колоритного и забавного черта в исполненнии Филиппа Бедросовича вряд ли кто-то когда-то сможет забыть (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В подписи поп-король вспомнил о том, что во время съемок познакомился с певицей Ани Лорак - так зародилась их крепкая дружба. Артистка сыграла в мюзикле Оксану, загадавшую возлюбленному Вакуле черевички в качестве подарка.

"Вот и наступила самая волшебная ночь!💫 А наша «ночь» из мюзикла #ВечераНаХутореБлизДиканьки поистине была необыкновенной... Премьера на ТВ состоялась ровно 20 лет назад - в 2001 году... А именно на съёмках этого фильма я познакомился с @anilorak 🌟Вот так наколядовали, что дружим с тех пор крепко. А за роль чёрта я спустя год получил сразу 2 награды «Кинотавра»... и ещё... достался приз за исполнение лучшей песни «Песня чёрта». Так что гадайте, мечтайте в эти святые вечера! Ваш 😈 Киркоров!", - эмоционально обратился к публике певец.

Ностальгирующий Филипп устроил переполох, пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Обожаю 😍👍вот что значит настоящий талант"

"Мой любимый мюзикл из снятых на праздники)))) Филипп, вы тут бесподобны!)"

"🌹 Этот мюзикл просто шедевр. ❤️👏🏻👏🏻👏🏻Жаль, больше не снимают такие проекты"

"Будто вчера это было ......вот время летит"

"Невозможно поверить .. 20 лет мюзиклу. 🔥"

"Эх мне тогда было 13 лет, обожаю этот мюзикл, сказочный, ностальгия ⛄🎄🌲"

"Ой, классная тогда была сказка в Новом формате)"

"Подняли настроение 😂👍👏"

Напомним, как стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

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