Популярный российский певец Филипп Киркоров примерял королевский наряд

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, на которых предстал в образе короля. У Филиппа, который десятилетиями называет себя поп-королем российской эстрады, в этот раз был настоящий наряд королевской особы. Он позировал в роскошной мантии и короне, а также в позолоченном королевском кафтане.

Как оказалось, стать королем Филиппу пришлось на съемках новогоднего шоу по мотивам популярного сериала «Чума!».

«Новый Год #2 или Старый Новый Год! Но предлагаю обозначить его как Чумовой Новый Год. И спеть с нами караоке. Там и танцы, и песни, и настроение!», - подписал фото певец.

В комментариях артисту оставили массу положительных отзывов, отметив, что его появление в проекте было приятнее, чем появление Ольги Бузовой.

«Этот «Чумовой Новый год» был очень необычный, как всегда прекрасно всё что с вашим участием», «Ууу, жаришка», «Вот это настоящий шик, не то что вялая Бузова», «Вы настоящий король, мы вас очень любим», «Я требую продолжения банкета», «Филипп, вы потрясающе выглядите! Настоящий Король и Королевский размах», - пишут люди.

Напомним, что Киркоров решил покончить с холостяцкой жизнью, кто станет его женой: "Филипп долгое время ее скрывал, а теперь...".

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