Співак Філіп Кіркоров викликав фурор новими кадрами, зробленими на відпочинку в Майамі
Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вперше показав себе за кермом, та ще й не просто автомобіля, а кабріолета (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Відкинувши верх і посадивши назад своїх дітей, 9-річну Аллу-Вікторію і 8-річного Мартіна-Христина, щасливий Філіп Бедросович проїхався з вітерцем по американському місту. При цьому в машині звучала музика і Кіркоров частенько підспівував, кривляючись на камеру і знімаючи, як за ним балуються його спадкоємці.
Судячи з усього, каталася Ттійця довго - так як вже й стемніти встигло на вулиці, а Філіп все не вгамовувався.
"MIAMI🚘2021🌴 вирушили в світ пригод! А які пісні ви співаєте в машині? Вибирайте трек вашого дня з нашої добірки... Хочете почути продовження? Наша караоке-машина тримає довгий шлях, наш плейлист на будь-який смак🎶", - йдеться в підписі.
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Користувачі не на жарт розпереживалися через поведінку артиста. Багато хто став слізно його благати не випендрюватися за кермом, так як поруч же діти.
"Перший раз бачу Вас за кермом 🔥"
"🎊гарний настрій всім забезпечено 😁"
"Ось це клас!!👍З вітерцем, та з такою добіркою пісень😊, назустріч пригодам!!!🥰Це супер супер кльово!!✌️🙈"
"Офігіли, ще сміють бібікати королю естради!😂"
"👍не робіть відео за кермом. Тим більше діти в машині"
"👍Обережніше!"
"На дорогу дивіться будь ласка... Поруч діти!"
"Філіп, не змушуйте нас переживати. Не знімайте за кермом!"
"За кермом з дітьми й випендрьож такий😠"
"На дорогу треба дивитися... з дітьми їдеш... суцільне самозамилування"
Нагадаємо, як старіючий Кіркоров показав свою нову музу в пікантному халатику, Бузова ахнула.
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